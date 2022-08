Casal é flagrado fazendo sexo em pedalinho de balneário lotado

Um casal foi flagrado fazendo sexo no pedalinho de um balneário às margens do Mar Negro, em Sochi, na Rússia. O local estava lotado de banhistas nas proximidades, alguns praticando stand up paddle.

O vídeo do momento foi registrado por um homem que se impressionou com a cena de voyeurismo do casal, e fez comentários se mostrando constrangido com a situação.

As imagens foram divulgadas pelo tabloide britânico The Sun nesta segunda-feira (15). Não se sabe se o casal será investigado pelo ato em público.