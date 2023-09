Suposto corpo de extraterreste exposto no México vira meme no Brasil

et bilu esse e t do México tem 1000 anos e mesmo assim nunca viu um mundial do Palmeiras pic.twitter.com/XJi98Rxkk6

"ET Bilu mariachi", disse um internauta, fazendo referência ao ET de Varginha, que teria sido avistado na cidade mineira em 1996, e ao Bilu, alvo de reportagens da mídia brasileira em 2010.

A galera preparou o ET Bilu de acordo com as dicas do Art Atack pic.twitter.com/Si177oHFLu

Um suposto alienígena mumificado exposto no México virou meme no Brasil nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15). O corpo, que tem cerca de 15 centímetros de altura, foi comparado a um mariachi, tradicional músico mexicano.

vou ser sincero eu tava bem cético com isso de et do méxico mas agora eu to um pouco assustado com isso aqui pic.twitter.com/LqaVTLUKtu

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.