Sementes misteriosas recebidas pelo correio intrigam brasileiros

Quatro brasileiros já comunicaram para as autoridades sanitárias sobre o recebimento de pacotes contendo sementes sem que as pessoas tenham feito os pedidos. O destinatário é da China, entretanto, o país nega o envio.

O Governo Federal informou que o primeiro recebimento foi no Rio Grande do Sul. Depois, moradores de Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e não descarta que tenha acontecido em outras regiões do Brasil.

“É importante que a população saiba que a entrada de sementes no Brasil só pode ter como fornecedores países com os quais o MAPA (Ministério da Agricultura) já tenha estabelecido os requisitos fitossanitários. Esse material deve ser certificado pelas autoridades fitossanitárias do país exportador”, divulgou o Governo, em nota.

As sementes estão no Laboratório Federal da Defesa Agropecuária.