'Tempestade' de pássaros mortos impressiona moradores nos EUA

Um fenômeno intrigante anda acontecendo no estado do Novo México, no Sudoeste dos Estados Unidos: centenas de milhares de pássaros estão caindo do céu, mortos, afirmam especialistas locais em vida selvagem nesta semana.

Moradores dos estados do Novo México, Texas, Arizona, Nebraska e Colorado, relataram ter encontrado os pássaros mortos em trilhas durante caminhadas, além de em campos de golfe e nas calçadas de residências.

Segundo a bióloga Trish Butler, foram encontrados "algumas centenas" de pássaros no Campo de Teste de Mísseis de White Sands, área de testes militares.

A professora do departamento de vida selvagem da New Mexico State University, Martha Desmond, afirmou a uma afiliada da NBC, que "parece ser um número sem precedentes e muito grande" de pássaros, e as mortes podem estar relacionadas aos incêndios florestais que acontecem no oeste dos EUA, uma vez que a fumaça pode ter causado dano aos pulmões das aves, que podem ter migrado antecipadamente e despreparados, por conta do fogo. Há também a possibilidade de que as baixas temperaturas tenham causado o impacto.

A situação está sendo investigada por especialistas.