Repórter se irrita e dá tapa em adolescente durante ‘ao vivo’

Uma jornalista do paquistão se irritou durante entrada ao vivo em uma emissora de TV local e acabou dando um tapa em um dos espectadores que estava ao seu lado. Cercada por muitas pessoas, Maira Hashmi estava falando sobre as celebrações do feriado islâmico de Eid al-Adha

Segundo o Extra, após receber muitas críticas nas redes sociais pelo seu comportamento, a repórter disse que o jovem estava intimidando uma família: "Esse garoto estava importunando uma família durante a entrevista, o que deixou a família chateada. Primeiro tentei dizer a ele que o seu comportamento não era bom, mas ele não deu ouvidos e passou a incomodar ainda mais a família. Eu, portanto, decidi que o comportamento do menino não deveria mais ser tolerado", disse ela, de acordo com o "Daily Pakistan".

Alguns internautas no entanto, não gostaram da atitude da repórter: “"Isso não é legal, isso é abuso. Você dá tapa assim no seu filho? Estou desapontada", questionou uma internauta. "Ela tem que se concentrar no trabalho e não ficar dando tapas em garotos", postou outro.