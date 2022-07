Homem esconde ‘brincadeira’ da esposa mas acaba no hospital com garrafa ‘entalada’ no ânus

Um iraniano de 50 anos, que não teve a identidade revelada, foi levado a um hospital com suposta constipação, segundo a esposa. O que a mulher não esperava é que, na verdade, o marido guardava um segredo sobre a real causa do sofrimento.

Segundo o Extra, a mulher relatou que estava preocupada com a falta de apetite do marido, além da dor no estômago e da constipação. O homem não tinha quaisquer sinais vitais preocupantes e não estava doente.

Após uma tomografia computadorizada, a verdade veio à tona: havia uma garrafa de 250ml entalada no seu reto. O fundo da garrafa já estava entrando no intestino grosso, enquanto a boca da garrafa estava a cerca de 10mm da abertura do ânus.

"Por causa do seu constrangimento e do medo de sua esposa, ele não forneceu nenhum histórico da presença de um objeto estranho no reto e chegou tarde ao pronto-socorro", escreveram os médicos que relataram o caso na revista "Clinical Case Reports".