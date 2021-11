PF pede prisão de padre investigado por desviar dinheiro de associação

Também durante a operação Vendilhões, o Ministério Público cumpriu em agosto de 2020, mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao padre. As investigações apuraram que as associações criadas por Robson movimentaram em dez anos cerca de R$2 bilhões, que deveriam ser usados na construção da nova Basílica de Trindade, mas foram usados para compra de imóveis e empresas, de acordo com os promotores.

