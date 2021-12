Peixe-morcego é flagrado em praia do Brasil e impressiona banhistas

Um peixe-morcego, uma espécie rara e exótica, foi vista na manhã desta quinta-feira (30), na Praia do Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O animal estava vivo e foi devolvido para a água. Um instrutor de surf encontrou o peixe na areia enquanto chegava para trabalhar e chamou a atenção de banhistas que passavam pelo local. Apesar da aparência estranha, a espécie é inofensiva, não apresenta valor comercial de pesca, e chama a atenção pelo nado desengonçado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.