Mulher viraliza ao revelar que marido paga R$ 128 para ela fazer sexo com ele

Uma mulher revelou nas redes sociais que o marido criou uma motivação para “tornar a relação mais divertida”. Segundo ela, cada vez que ela fazia sexo, um homem lhe pagava 20 euros (cerca de R$ 128,00) para financiar o Natal que a sua parceira queria. A notícia publicada na plataforma do Reddit não despertou a satisfação de vários usuários, que logo atacaram a mulher ao concordar com as ideias do marido. Na publicação, a mulher afirmou que, para isso, o marido colocou um grande frasco de vidro sobre a mesinha de cabeceira com um pedaço de papel colado que dizia: "Eu te devo 20 euros todas as vezes que fizer sexo comigo. Portanto, o teu presente de Natal depende apenas em você. Haha.". A assinatura desta mensagem é o apelido de seu marido "Tizzy". “Então ele transformou aquela mulher em prostituta?” ou “Um lixo” foram outras críticas disfarçadas de comentários apontadas à mulher em questão. Por outro lado, algumas pessoas pensam que é uma boa ideia dar um novo fôlego a esse relacionamento e lutar contra a monotonia do quarto. Essa revelação foi compartilhada anonimamente, sabendo-se somente, de acordo com o Daily Star, que a mulher é norte-americana.

