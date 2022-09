Mulheres desabam dentro de fossa enquanto dançavam em festa; Veja vídeo

Uma festa em família quase terminou em tragédia depois que ao menos sete mulheres caíram dentro de uma fossa enquanto dançavam.

Mulheres desabam dentro de fossa enquanto dançavam em festa pic.twitter.com/7WNTKRWyXt — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 25, 2022

As vítimas estavam no quintal de uma residência e dançavam e pulavam abraçadas quando chão cedeu e as engoliu.

Os convidados ficaram desesperados e correram para socorrer e retirar as vítimas do buraco. Felizmente ninguém se machucou com gravidade.