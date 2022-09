Homem é flagrado urinando e jogando fezes no túmulo da ex todos os dias

"Isso está partindo o meu coração. Um homem do condado de Bergen, Nova Jersey, tem deixado sacos de cocô e urinando na lápide da minha mãe quase todas as manhãs como uma rotina normal, que é assistida por sua esposa. Temos semanas e meses de evidências”, escreveu ele em uma das publicações.

Isso já estava acontecendo há meses, e no início, a família achava que poderia ser obra de algum cachorro, mas ao terem permissão para instalar a câmera, fizeram meses de gravação com o acusado aparecendo nas cenas.

Um homem foi flagrado urinando e jogando saco de fezes no túmulo de uma mulher com quem teve um relacionamento há quase 50 anos. O filho dela foi quem divulgou as imagens nas redes sociais após instalar uma câmera escondida no local para descobrir a identidade de quem estava cometendo a afronta.

