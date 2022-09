Com sorriso quase ‘humano’, tubarão bizarro é encontrado por pescador

O pescador contou que encontrou o tubarão sem querer, em uma profundidade de cerca de 600 metros abaixo da superfície, na costa do estado de New South Wales.

Um tubarão com olhos diferentes e sorriso quase ‘humano’, foi encontrado por um pescador na Austrália. Apesar de várias teorias, ainda não foi possível identificar a espécie do peixe bizarro até o momento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.