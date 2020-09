Mulher fica com cabeça deformada ao após cadeira cair de prédio

Uma mulher de 23 anos ficou com a cabeça deformada depois que uma espreguiçadeira caiu do 12º andar de um prédio em Nova Iorque.

Segundo informações do New York Post, a mulher caminhava na rua com o namorado quando o objeto caiu e acertou sua cabeça. A jovem sofreu uma grave lesão cerebral traumática com risco de vida, entre outras lesões, que exigiu uma cirurgia cerebral de emergência. Por conta do acidente, que aconteceu em 25 de janeiro, ela teve que passar por duas cirurgias cerebrais e adiar seu mestrado na Universidade de Harvard.

Foi iniciado um processo contra os donos do prédio. A defesa afirma que a jovem ter sobrevivido ao acidente foi um milagre: “Ela está muito danificada, mas não está morta”.