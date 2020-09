Homem 'empresta' esposa em troca de bebida e ela decide ficar com cunhado

Um homem que estava passando por dificuldades financeiras decidiu emprestar sua esposa para o cunhado em troca de comida e bebida, porém, na hora de buscar a companheira de volta, foi rejeitado.

A história foi transmitida através de uma reportagem do Daily Star. Anthony Kananda era irmão de Tafadzwa, esta, casada com Daniel Masikati. A mulher morreu poucos dias depois do casamento e Anthony vendo que o cunhado rico estava sozinho, decidiu oferecer a esposa para fazer visitas noturnas. Daniel começou a pagar as contas e satisfazer os desejos da mulher do cunhado, que decidiu não mais voltar para o marido.

O marido abandonado levou a disputa até o chefe de sua aldeia, alegando que Daniel usou "feitiços malignos" para conquistar a mulher.

O chefe terá que decidir sobre o assunto nos próximos dias, mas Anthony avisou que "vai lutar pelo retorno da mulher, mesmo que seja até a morte”.