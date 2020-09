Mulher cheira cueca de namorado e descobre traição

Uma mulher de 40 anos descobriu uma traição ao cheirar a cueca do namorado. Ela, que já desconfiava das puladas de cerca do amado, passou a contar os preservativos.

De acordo com o site IG, um dia, porém, um pacote inteiro fechado de preservativos sumiu e a mulher questionou o namorado, mas ele acabou negando e ainda a acusou de estar inventando coisas. Ela não engoliu as desculpas e esperou ele entrar no banho para cheirar a cueca.

“Ele foi tomar banho e deixou a cueca no chão, eu estava tão louca que peguei e fui cheirar, era esperma puro, porque às vezes sai e ele não tomou banho depois do sexo, pelo jeito. Sabe o que ele me falou? Que ele tinha um problema na próstata que saia esperma sem ele sentir “, contou em entrevista ao site.

A mulher terminou o relacionamento de mais de 5 anos.