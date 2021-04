Mulher é chicoteada em público após atender telefone no Afeganistão

Uma mulher açoitada por talibãs, no Afeganistão, após falar ao telefone com um homem. O caso ocorreu no ano passado, mas só foi divulgado nesta semana, segundo o site IG.

De acordo com a publicação, a mulher foi acusada de “relações imorais”, e foi punida em praça pública por dois membros do grupo extremista. O ancião que ordenou a agressão usou a Sharia, lei islâmica que proíbe as mulheres de vários comportamentos. Ao ser agredida, ela implorava para ser liberada: “Eu me arrependo, é minha culpa, eu errei”, gritava.

O homem no qual supostamente conversou com a mulher pelo telefone foi preso e levado a uma prisão comandada pelo Talibã .