Gêmeas inseparáveis dividem até o mesmo namorado

As gêmeas inseparáveis Anna e Lucy DeCinque, de Perth, na Austrália, também como “as irmãs gêmeas mais idênticas do mundo”. E realmente, elas de fato são exatamente iguais, e até cultivam a ideia de mesmas roupas, corte de cabelo, hábitos e… o namorado.

Elas participam do programa do TLC, ‘Extreme Sisters’, e dividem o mesmo namorado, Ben Byrne, e dormem na mesma cama com ele. Elas se consideram inseparáveis e tentar se afastar uma da outra as causa “ansiedade de separação”.

As irmãs revelaram agora que até no banheiro elas se acompanham, quando uma vai no chuveiro, a outra vai atrás. Tudo o que podem podem pensar, elas fazem juntas. Lucy ainda diz que “é como se fossem a mesma pessoa”. O namorado compreende a relação das duas e não as critica. Elas ainda pretendem engravidar dele ao mesmo tempo, para darem à luz simultaneamente.