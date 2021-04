No tinder, mulher encontra doador de plasma para tratar Covid-19

No aplicativo, a jovem escreveu "Bônus se você for doador de plasma A+ para pacientes se recuperando de Covid-19”. Ao ler a descrição, um homem se interessou pela ideia e o casal se rendeu ao "match". Eles trocaram diversas mensagens até se encontrarem no hospital, no dia da doação.

Para salvar a vida da amiga, que estava infectada com a Covid-19, uma mulher procurou no Tinder um doador de plasma. O caso ocorreu na Índia e viralizou depois que ela divulgou na internet.

