Com covid-19, noivos casam com roupa de proteção contra doença

Um casal de indianos se casou vestidos com roupas de proteção contra o coronavírus. Com a cerimônia com rituais hinduístas marcada para este domingo (25) o noivo não desistiu do casamento após testar positivo para a doença no último dia 19 de abril.

Após denúncias, a polícia entrou no local e exigiu que os noivos colocassem as roupas de proteção para evitar a proliferação do coronavírus. Isso porque a Índia enfrenta um surto da doença e registra recordes com mais de 300 mil novos casos da Covid-19.

Além disso, o país indiano sofre com falta de leitos, de remédios e de oxigênio para os doentes. Funerais e crematórios estão sendo feitos em massa para dar conta do volume de corpos.