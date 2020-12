Jovem descobre traição ao analisar reflexo no olho da namorada

Um rapaz acusou a namorada de traição ao perceber algo estranho reflexo do olho dela. Ele gravou um vídeo no aplicativo TikTok e dividiu com os seguidores a experiência pra lá de inusitada.

Em um vídeo, a garota aparece deitada enquanto mexe no celular. "Achei que ela se divertiu fazendo biscoitos hoje", escreveu ele na postagem.

(Foto: Repodução/TikTok)

No entanto, ao dar zoom em um dos olhos da moça, o rapaz notou que ela vasculhava perfis em um aplicativo de relacionamento. Ele não deu detalhes sobre o fim do relacionamento ou se desculpou a amada pelo deslize.

Apesar da decepção, o Tiktoker recebeu apoio e elogios na rede.

"Tem alguém melhor esperando por você", comentou um internauta. "O FBI deveria contratar esse cara o mais rápido possível", sugeriu outro.