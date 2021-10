Homem pede para ser preso na Itália por não aguentar viver com a mulher

A polícia de Tivoli, nos arredores de Roma, disse em um comunicado citado pela AFP que o homem "não pode continuar a lidar com a questão da coabitação forçada com sua esposa".

Um homem de 30 anos foi ao quartel da polícia italiana para pedir que ele fosse preso. Para o cidadão albanês em prisão domiciliar, a prisão parecia ser uma opção mais vantajosa do que continuar morando em casa com sua esposa.

