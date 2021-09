Homem mantém cadáver da mãe por um ano no porão de sua casa

As autoridades locais disseram à mídia local que o homem ficou com o corpo porque não tinha dinheiro para pagar o funeral de sua mãe e não podia pagar o aluguel da casa que compartilhavam.

A suspeita começou quando o austríaco recusou o carteiro (ao contrário do carteiro que costuma fazer o pagamento) de ver o pedido do beneficiário. Essa recusa desencadeou uma investigação e pôs fim ao crime.

