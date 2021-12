Guarda-chuva explode após homem ser atingido por raio; vídeo chocante

O vídeo onde um homem aparece caminhando com um guarda-chuva e é atingido por um raio, viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu em Jacarta na Indonésia, no último dia 20, mas as imagens foram divulgadas essa semana, se tornando um viral. Segurança é atingido por raio enquanto trabalhava na Indonésia pic.twitter.com/GnGOpflMZB — Babilônia (@hamudaniel19) December 29, 2021 O homem foi identificado como Andul Rosyid, de 35 anos, e apesar do susto, ele sobreviveu. O momento foi registrado por câmeras de segurança, e mostram que após ser atingido, o guarda-chuva explode e o homem desmaia e é socorrido por colegas de trabalho, que o levaram para o hospital ao perceberem que ele estava inconsciente.

