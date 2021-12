5 tradições de ano novo inusitadas que vão te surpreender

O Ano Novo marca uma época de metas, objetivos e realizações, nesta época é comum que as pessoas resgatem suas tradições para dar início a uma nova jornada. A tradição costuma variar, desde pular ondas no mar até comer uvas. Mas algumas tradições são mais excêntricas que outras, confira 5 exemplos de tradições esquisitas: 1. Quebrar pratos Na Dinamarca é cultural que as pessoas quebrem pratos na porta de seus entes queridos quando o relógio bate meia-noite. Reza a lenda que, quanto mais cacos existirem, maior será a sua sorte e a quantidade de amigos. 2. Comunicação com animais Na Romênia, acreditava-se que os animais ganhavam o dom da comunicação na noite do ano novo. As pessoas desejavam um "feliz ano novo" aos seus animais. A tradição dizia que o ideal era que o animal ficasse quieto, pois que a pessoa achasse ter ouvido uma resposta, isso seria sinal de azar. 3. Dormir em cemitérios No Chile existe uma tradição de Ano-Novo onde os moradores da cidade de Talca se deitam ao lado dos túmulos de seus entes queridos. Acredita-se que os mortos voltam ao mundo para celebrar com os familiares. 4. Derrubar sorvete Durante a virada do ano na Suíça existe uma tradição onde as pessoas derrubam propositalmente sorvetes no chão, a ideia é que a sobra de comida atraia abundância 5. Briga de socos No Peru existe um festival chamado Takanakuy, que significa "sangue fervendo". As pessoas usam roupas típicas coloridas, dançam e se reúnem em uma arena onde membros da comunidade saem no tapa. Pessoas de todas as idades e gêneros podem participar e o evento é visto como uma forma de fortalecer laços e resolver desavenças para o ano seguinte.

