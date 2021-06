Governo dos EUA faz mistério sobre OVNIs

Depois de analisar 144 avistamentos de aviões ou outros equipamentos voando em velocidades ou trajetórias misteriosas - o que corresponde ao padrão de objetos voadores não identificados (OVNIs) - as autoridades americanas não encontraram nenhum contato extraterrestre. O relatório afirmou que, exceto por um avistamento sob investigação, todas as informações eram insuficientes e os investigadores não puderam descrever completamente a natureza do incidente.

Também houve 18 casos em que as testemunhas viram padrões de movimento ou características de voo “incomuns”, mas o relatório insistiu que mais dados eram necessários para determinar se esses avistamentos representavam uma tecnologia “revolucionária”. Saindo do reino da ficção científica, o assunto dos OVNIs tem atraído pesquisas sérias do Pentágono e de agências de inteligência nos últimos anos, e tem sido cada vez mais considerado uma questão de segurança nacional por democratas e republicanos.

A perspectiva de espionagem por adversários estratégicos como a China ou a Rússia usando tecnologia desconhecida chocou os legisladores de ambos os lados, levando o Congresso a solicitar o relatório de hoje. Fontes do governo dos EUA disseram à mídia sob condição de anonimato que "não há indicação clara" de que o avistamento possa estar relacionado a vida alienígena, e não há ligação clara com tecnologia potencialmente desconhecida de rivais como Rússia ou China.

O relatório foi publicado online e enviado à Câmara dos Representantes e ao Comitê de Inteligência do Senado com anexos confidenciais. Os legisladores receberam um briefing sobre a investigação na semana passada. Uma fonte não identificada disse à Associated Press que os legisladores não receberam quase nenhuma informação além de informações disponíveis publicamente, e o único vídeo mostrado foi divulgado.

