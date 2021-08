Funcionária morre atacada por tigre ao não perceber jaula aberta em zoológico

Catalina Torres Ibarra, de 21 anos, morreu após ser atacada por um tigre, na sexta-feira (6) no Parque Safari Rancagua, no Chile. O felino atacou quando a funcionária do zoológico entrou para fazer a limpeza no espaço do animal, sem perceber que a jaula estava aberta.

A jovem trabalhava como guia no zoológico. Funcionários teriam tentado salvá-la, mas sem sucesso. O tigre se afastou com o som da sirene quando os bombeiros chegaram ao local, e não precisou ser sedado.

Um dos funcionários afirma que todos do parque ficaram afetados com a situação e acusa o estabelecimento de negligência. “Pelo que eu sei, ela foi enviada para fazer essa tarefa e não foi informada de que a jaula do tigre estava aberta. Aqui há negligência. É o mais lógico para eles dizerem que se vai limpar a área, tenha cuidado porque o tigre está solto, mas ela não foi avisada.”.

Já o gerente do zoológico, Antonio Rojas, alega que não era trabalho da guia fazer a limpeza no local, e que a equipe de limpeza era especificamente instruída para entrar apenas no setor de leões, e não dos trigres. “O motivo pelo qual eles foram para o setor dos tigres eu não sei. Havia indicações claras de que não entrassem no setor dos tigres e que simplesmente limpassem o dos leões”.

O caso é investigado e o zoológico foi fechado após o ocorrido.