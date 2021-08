Padre costura os lábios em protesto contra bilionário

Costurar os lábios. Esse foi o jeito que um padre de 71 anos, do condado de Oxfordshire, na Inglaterra, achou de protestar contra as mudanças climáticas. O registro foi feito na última segunda-feira (2), em frente da empresa de mídia global News Corp, de propriedade do bilionário Rupert Murdoch.

O reverendo levou para o local cartazes nos quais acusava Murdoch de ser "o homem mais destrutivo da história do planeta".

Não é a primeira vez que o homem toma alguma atitude drástica, ele já se colocou nos móveis de um tribunal também em forma de protesto.

"Costurei os lábios para demonstrar a terrível destruição que as ações de Rupert Murdoch causaram no mundo e para tornar isso visível. A ciência do clima e a verdade foram silenciadas, aqueles que sofrem não estão sendo ouvidos", escreveu o religioso no site do grupo ativista Christian Climate Action.