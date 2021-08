Peixe com dentes humanos é encontrado por pescadores nos EUA

Uma foto compartilhada nas redes sociais causou surpresa nas pessoas: se tratava de um peixe-ovelha, um animal com uma carga dentária muito parecida com a dos humanos.

Embora seja raro na aparência, não é incomum nos Estados Unidos, havendo até uma espécie semelhante a ele no Brasil, comumente conhecida como sargo-de-dentes. Os peixes ovelhas têm esse nome porque seus dentes são semelhantes aos das ovelhas. No entanto, os molares são usados ​​para capturar presas no fundo da água.

Jennette's Pier compartilhou uma foto do peixe no Facebook. Em uma entrevista ao McClatchy News local, Nathan Martin, o homem que teria pego o peixe, descreveu a experiência como "uma batalha maravilhosa" porque é difícil pegar esse animal, comum entre os pescadores comuns em Nagshead, na costa da Carolina do Norte.

“Esta é uma batalha muito emocionante, pescar é ótimo, estou muito feliz”, disse o homem.

O bicho ainda virou motivo de brincadeiras e memes nas redes sociais. Um dos usuários a comentar ainda disse: “Esse peixe tem dentes melhores que os meus”.