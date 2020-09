ETs? Militares japoneses têm novo protocolo para lidar com OVNIs

O ministro de Defesa do Japão, Taro Kono, criou um novo protocolo para os militares do país acerca de possíveis avistamentos de OVNIs (Objeto Voador Não Identificado).

A ordem é que, caso esses objetos sejam avistados no espaço aéreo japonês, sejam relatados e filmados, no intuito de identificar possíveis ameaças à segurança do país e analisar a natureza e origens desses OVNIs, além de desenvolver um protocolo para os militares lidarem com esse tipo de situação caso ela aconteça algum dia.

Em junho, os Estados Unidos criaram uma força-tarefa no mesmo sentido, após vídeos da Marinha identificarem OVNIs no espaço aéreo norte-americano.