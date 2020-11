Criança de 5 anos engole mais de 100 ímãs enquanto assistia TV

Um menino chinês de apenas 5 anos foi parar no hospital após engolir 123 ímãs magnéticos enquanto assistia televisão. Eles estava em casa com a irmã mais velha, de 12 anos, quando começou a engolir os ímãs, um por um. Os pais só ficaram sabendo do ocorrido quando chegaram do trabalho e a criança contou sobre a travessura.

De acordo com o IG, ele foi levado imediatamente para o médico e para a supresa, ao realizar um raio X, foi descoberto um emaranhado de ímãs no estômago do garoto e tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. A operação durou 4 horas e dois instrumentos cirúrgicos quebraram durante o procedimento.

Apesar da complexidade do procedimento, a criança passa bem.