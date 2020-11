Corda de violão quebra e padre tem ataque de riso durante missa online

O vídeo de um padre rindo durante a missa online viralizou na web. Isso porque o Padre Fabrício Rodrigues não conseguiu controlar o riso quando uma corda do violão partiu e emitiu um som estranho. O episódio engraçado aconteceu na Paróquia de São Félix Valois, em Marabá, no Pará.



O músico responsável pelo instrumento teve que continuar cantando acapela, no entanto, o Padre - que tentava tomar o cálice - quase não conseguiu fazer por ter dificuldades em conter a gargalhada.



Veja as imagens do momento que viralizou na web: