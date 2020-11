Após matar marido, mulher e amante fazem sexo na cena do crime

Uma mulher identificada por Melanie Wright, 48, e seu amanta Barry Chapman, 34, mataram o então marido dela, Nigel Wright, e depois fizeram sexo na cena do crime. O crime aconteceu em maio desse ano, na cidade inglesa de Peterborough.

Segundo a BBC, os suspeitos "foram considerados culpados por assassinato" e devem ser condenados em audiência em 11 dezembro.

O caso extraconjugal secreto entre a mulher e Chapman já era alvo de desconfiança da própria vítima, que confidenciou a suspeita a um amigo, segundo Karim Khalil, promotor do inquérito. Em 25 de maio, aniversário de Chapman, um vizinho ligou para a polícia que, chegando ao local, bateu à porta e aguardou que o homem "vestisse a roupa", conforme relata o promotor.

Em seguida, o policial entrou na residência e deparou-se com Nigel Wright estendido ao chão, imóvel e com sangramentos na cabeça. Segundo o promotor, a vítima foi declarada morta ainda no local, e a equipe de perícia detectou "evidências claras de lesão cerebral traumática".

Khalil ainda contou, em júri, que após o assassinato, os suspeitos "foram para o jardim tomar um pouco de ar fresco" antes de "se desfazerem de suas roupas e decidirem satisfazer seu desejo por sexo".