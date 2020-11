Vídeo: jovem viraliza ao tentar devolver bode após comprá-lo em feira

Uma jovem baiana está fazendo sucesso nas redes sociais com um vídeo divertido que mostra o bode que ela comprou escondido dos pais. Açucena Guirra diz que o melhor amigo é o bode, comprado numa feira da cidade de Senhor do Bonfim.

Na gravação, ela conta que levou pra casa o bode, chamado o Bento, e ele não foi bem recebido. O pai mandou devolver o animal. Nem o cachorrinho dela gostou do novo companheiro e rosnou pra ele.

Mas chegando na feira, o comerciante não quis desfazer o negócio porque já tinha gastado o dinheiro. E Açucena brinca no vídeo:

“A esta altura eu já estava toda cagada, o bode me lavou de merda só de ódio”.

Açucena conta que até apareceu um interessado em comprar o bode na feira, mas ela diz que não aceitou vender o bichinho por R$ 25.

No meio do pânico, Açucena recebe uma ligação da mãe dizendo que ela poderia voltar para casa com o filhote. Foi um alívio!

E o apoio foi além. Quando chegou em casa, ela viu que a mãe tinha comprado uma mamadeira pro bodinho…

E já dizia que era a avó do bichinho.

Assim, o bode da discórdia acabou virando o novo bebê da família. E a história foi contada com um bom humor que está encantando os internautas.