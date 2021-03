Com suspeita de tuberculose mulher descobre camisinha no pulmão

De acordo com a publicação, na primeira consulta a mulher se queixava de tosse, febre e acúmulo de muco, que já duravam dois meses. Ela fez uma tratamento para tuberculose com diversos medicamentos, mas após quatro meses os sintomas não passaram.

Um caso médico inusitado foi publicado pelo jornal científico da National Library of Medicine. Pesquisadores descreveram que na Índia uma professora de 27 anos, procurou um hospital com sintomas de tuberculose, mas após diversos exames os médicos descobriram que havia uma camisinha no pulmão da paciente.

