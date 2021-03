4 mistérios do fundo do mar que ainda não possuem respostas

O ser humano conhece apenas 5% do nosso oceano. Existem inúmeras áreas nas profundezas nunca exploradas pelo homem. Esses lugares são chamados de zonas abissais e podem conter criaturas inimagináveis e vários outros mistérios incríveis. Preparamos uma lista com 4 desses mistérios encontrados nos nossos oceanos.

1. Fenômenos leitosos

Tripulantes de diferentes embarcações, durante suas jornadas pelo mar, deram de cara com águas com algo parecido com leite. Essas águas eram brancas, leitosas e pareciam brilhar. Cientistas concluíram que eram bactérias luminosas ou dinoflagelados bioluminescentes. Só não descobriram o motivo da super população desses organismos e nem o porque estavam na superfície.

2. Atlantida do Japão

A cidade fictícia é uma das mais famosas no mundo todo. Atlantida já foi reproduzida em vários e diferentes mídias. Entretanto, no Japão tem uma cidade subaquática em seus mares, muito parecida com o que vemos na TV. Muitas pessoas acham que pode se tratar de uma cidade antiga em algum terremoto.

3. Tubarão Canibal

Se um tubarão normal é o suficiente para nos deixar com medo, esse pode deixar mais ainda. Pesquisadores foram surpreendidos quando um tubarão que estava com um rastreador mergulhou muito fundo. Um tubarão comum não teria capacidade de mergulhar tão fundo. A única explicação que acharam, era de algo teria comido o tubarão e ido para esse lugar.

4. Cidade submarina cubana

A cidade submersa encontrada em 2012 surpreendeu muitos cientistas. Segundo os estudos feitos, a cidade marinha teria cerca de mais de 10 mil anos de idade. Nela, haviam várias estátuas de esfinges e pirâmides maiores que algumas dos Egito.