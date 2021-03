4 casos de pessoas abduzidas por OVNIs mais convincentes

Se você acredita em vida fora da Terra, as histórias de abdução à seguir, são fascinantes e ao mesmo tempo assustadoras. Existem muitos pontos em comum nos casos, e são muitos casos. Veja 4 relatos de abdução que foram bem convincentes.

1. Abdução de Allagash Waterway, 1976

Essa é uma das histórias mais famosas de abdução em grupo da história. Envolveu quatro homens: Jim e Jack Weinner, Chuck Rak e Charlie Foltz. Todos alunos de uma escola de arte que estavam em uma viagem de pesca. O grupo decidiu tentar pesca durante a noite, e para ajudar a não se perderem, eles acenderam uma fogueira onde estavam acampando. Depois de um tempo, eles notaram uma esfera brilhante mudando de cor em cima das árvores que logo tomou conta da canoa. Depois disso, tudo o que eles lembram é de estar de volta em terra com a fogueira apagada. Eles passaram a ter pesadelos, com seres estranhos os examinando. Todos eles relatavam a mesma coisa mesmo depois de serem hipnotizados.

2. John Salter, Jr., 1998

John Salter, Jr. e seu filho John III viram um grupo de crianças reunidas ao redor de um ser meio-humano gigante. Os homens disseram que não se sentiram ameaçados por ele, muito pelo contrário, se sentiram seguros e protegidos pela criatura. Eles relataram que foram guiados para um quarto, onde passaram por exames médicos. Depois do episódio, o pai e o filho afirmaram que tinha reparado na significativa melhora de sua saúde. Um detalhe mais incomum e convincente é que, a cicatriz permanente na testa do pai John tinha desaparecido após o acontecimento.

3. Kelly Cahill, 1993

Uma australiana chamada Kelly Cahill, afirma ter sido abduzida enquanto ela e sua família estavam dirigindo de volta a casa. Ela afirma ter visto um OVNI no céu, com uma luz ofuscante. Depois do desespero inicial, ela e seu marido seguiram viagem para casa com seus três filhos.

Ao chegar em casa, Kelly conta que haviam se passado horas. Após um tempo, ela passou a lembrar de coisas bizarras, como procedimentos médicos humilhantes e criaturas desconhecidas. Seu marido também falava as mesmas coisas, exceto as crianças. Um fato muito estranho, é que a família de um segundo carro que passava na hora também relatou a mesma coisa, mas preferiram não se identificarem por medo de escrutínio.

4. Clayton e Donna Lee, 2005

Clayton Lee afirma ter sido várias vezes, desde a infância. Quando se casou Donna, ela passou a fazer os mesmos relatos. Durante um programa, um hipnotizador foi levado para buscar as memórias do casal, e os resultados foram chocantes. As memórias de Clayton incluíam um grito agonizante dele dizendo “Não toque em mim!”.