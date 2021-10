Com retroescavadeira homem rouba loja de motos e se dá mal

A perseguição continuou entre a linha do comboio e várias ruas suburbanas até o fugitivo, um homem de 41 anos, ser detido com a ajuda de uma equipe canina depois de ter fugido a pé.

De acordo com um comunicado da polícia de Queensland, as autoridades avisaram logo a Queensland Rail e os comboios foram parados. Mesmo assim, um comboio que estava estacionado na estação de Ipswich ainda foi danificado pelo trator.

Tudo começou com depois de o suspeito entrar com o trator num stand de motos, roubado duas motocicletas e começado a sua fuga na madrugada de sexta-feira (15).

