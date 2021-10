Mulher tem boca deformada após ser picada enquanto dormia

As lacraias injetam um veneno presente em glândulas do tronco, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o veneno delas é pouco tóxico para o ser humano.

Um jovem de 21 anos ficou com os lábios deformados ao ser picado por uma lacraia dentro de sua residência, em São Vicente, no litoral de São Paulo.

