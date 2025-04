Vitória Strada se revolta com João Pedro após ser indicada ao paredão: "Vingança"

Vitória Strada não escondeu a indignação após ser colocada no Paredão direto por João Pedro, o novo Líder do BBB 25. Durante a formação da berlinda na noite de sexta-feira (11), o participante usou como justificativa uma antiga troca de votos entre os dois e relembrou uma fala de Vitória contra seu irmão, João Gabriel, no último "Sincerão". A atriz ficou visivelmente abalada, especialmente por enfrentar seu amigo Vinícius e a adversária Renata, considerada forte dentro do jogo.

O clima esquentou quando João Pedro explicou sua escolha. “Vou colocar uma pessoa que me traz uma ameaça nesse momento, assim como eu também sou uma ameaça pra ela”, afirmou o Líder, citando a frase dita por Vitória ao seu irmão: “Eu preciso que você saia pra eu me manter viva no jogo”. A atitude do participante foi interpretada como uma alfinetada direta, o que causou desconforto entre os confinados.

Mais tarde, Vitória desabafou com seus aliados no Quarto Anos 50, questionando o tom usado por João. “Por que ele falou daquele jeito? Poderia ter arranjado uma desculpa melhor. Parecia vingança”, disse, visivelmente irritada. A atriz demonstrou preocupação com a disputa e afirmou que esperava uma justificativa mais coerente, considerando que a reta final do reality exige estratégias mais claras.

A formação do Paredão deixou os ânimos exaltados na casa e movimentou os fãs nas redes sociais. A berlinda da semana reúne três perfis distintos: Vinícius, aliado próximo de Vitória; Renata, vista como uma jogadora forte; e a própria atriz, que agora precisa lidar não só com a pressão da votação, mas também com o impacto emocional da escolha do Líder.