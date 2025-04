Vinicius é eliminado com 52,69% do BBB25

Ao encontrar com o apresentador Tadeu Schmidt, o ex-brother explicou. "Ao mesmo tempo, para alguém que é competitivo, vocês puderam ver que eu me tenho como meu maior adversário, é uma sensação de frustração não estar realizando meu sonho", disse o baiano, emocionado.

Vinicius foi eliminado com 52,69% dos votos do público, na noite deste domingo (13) no BBB25. Ele disputou o paredão contra Renata, que ficou com 46,23%, e Vitória Strada, a menos votada com 1,08% dos votos.

