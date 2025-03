Vilma diz que Aline 'se agarrou' com Diogo para 'aparecer e voltar do paredão'

Renata também questionou a atitude de Aline: "Ela estava falando 'estou com meu coração tranquilo'... Como se fosse isso: 'Dei todo meu carinho e atenção para ele'". Vilma completou: "No dia que ele estava no Paredão, foi arrumar história, mentira, para ele. Brigou com ele segunda e terça".

"Ela se agarrou com ele ali para aparecer e voltar do Paredão, como ela voltou", relembrando os momentos em que Aline e Diogo ficaram juntos na piscina antes de uma eliminação.

Nesta segunda-feira (24), Vilma, Renata, Eva e Maike continuaram a discussão sobre o relacionamento conturbado entre Aline e Diogo Almeida no BBB 25. Vilma, mãe do ator, foi enfática ao criticar a postura da policial:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.