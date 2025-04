Diego Hypolito é eliminado com 59,77% dos votos no BBB25

O ginasta reforçou que saiu do programa com a "consciência tranquila".

"Foi a experiência mais absurda que vivi na vida, acima de Jogos Olímpicos. Ali tive que lidar com vários monstros, que achei que estavam guardados numa caixinha, e saber que eu tinha que me superar a cada dia", definiu o ginasta ao encontrar o apresentador Tadeu Schmidt.

Diego Hypolito foi eliminado, na noite desta quinta-feira (17), com 59,77% dos votos no BBB25. Ele enfrentou o paredão contra Vitória Strada, que recebeu apenas 0,97%, e Renata que foi a segunda mais votada, com 39,26% dos votos do público.

Com 59,77% dos votos, Diego Hypolito é o 20º eliminado do #BBB25 . Renata recebeu 39,26% da média dos votos, e Vitória Strada obteve 0,97% #RedeBBB pic.twitter.com/EKfDpSUOeM

