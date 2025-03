Aline, Thamiris e Vinicius estão no paredão do BBB25. A berlinda foi formada na noite deste domingo (09) e movimentou a casa com o Poder Curinga e contragolpes.

Vinicius foi indicado pelo líder Maike. Já Thamiris foi a mais votada pelos brothers e ainda recebeu mais dois votos pelo Poder Curinga de Dani Hypolito.

Em seguida, Thamiris puxou Aline no contragolpe, que puxou Gracyanne Barbosa, também no contragolpe, mas a musa fitness e escapou do paredão ao vencer o Bate-Volta.