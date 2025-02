Aline é a primeira do grupo Pipoca a alcançar 1 milhão de seguidores no BBB25

Aline, integrante do grupo Pipoca do BBB 25, se destacou ao se tornar a primeira participante da temporada a atingir 1 milhão de seguidores nas redes sociais. A marca foi alcançada na terceira semana do confinamento, no mesmo dia da terceira Prova do Líder. A policial militar, que entrou na casa acompanhada de Vinícius, celebrou o feito em suas redes sociais, evidenciando o apoio crescente do público.

O sucesso nas redes sociais de Aline é notável, com a participante sendo seguida por figuras conhecidas de edições passadas do programa, como Gil do Vigor, Marvvila, Babu Santana e Fred Nicácio. Aline, que também vive um romance com Diogo Almeida dentro da casa, já formou o primeiro casal da temporada e continua a conquistar o público com seu jeito autêntico e suas interações com os colegas de confinamento.

Enquanto Aline lidera entre os membros do grupo Pipoca, outros participantes, como João Gabriel e João Pedro, também estão ganhando seguidores, mas com números significativamente menores. A lista de seguidores dos Pipocas é variada, com Aline à frente, seguida de outros nomes que ainda buscam se destacar no jogo e nas redes sociais.