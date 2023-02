Marvvila revela para Ricardo que tem 6 dedos: 'Eu nasci assim'

Momentos antes do início do Jogo da Discórdia no BBB 23 (Globo), Marvvila contou para Ricardo que tem um dedo extra. Enquanto conversam na academia, a cantora comentou com o biomédico a condição genética de sua família.

Marvvila: "Isso aqui é um dedo" Ricardo: "Tinha um amigo meu que tinha só um dedo com unha. Que agonia. E era pendurado por uma pelezinha" Marvvila, então, contou que passou por cirurgias no local, mas que nasceu com polidactilia Marvvila: "Eu nasci assim" Ricardo: "Ah, foi arrancado isso aí?" Marvvila: "Sim. Eu nasci assim. Vamos lá. Meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos, os filhos dos meus primos. Genética fortíssima" Ricardo: "Polidactilia, né?" Marvvila: "Eu não sei como é o nome, eu sei que é um dedo pendurado. Penduradinho num fio e tem uma unhazinha aqui. Eu ia arrancar antes de vir pra cá.