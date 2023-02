Larissa expõe Cristian contra brothers durante jogo da discórdia

Durante o jogo da discórdia, desta segunda-feira (06), Larissa não sabonetou e expôs Cristian contra os brothers ao colocar a placa de "venenoso". Ela disse que o modelo "fala mal do próprio grupo" e voltou a falar do emoji de cobra que recebeu no Queridômetro.

O EXPOSED QUE A LARISSA FEZ DO CRISTIAN! #BBB23 pic.twitter.com/KCGlSSAhWz — CHOQUEI (@choquei) February 7, 2023

"Escolhi o venenoso porque já via algumas situações na casa que achava ele venenoso, mas guardando pra mim. Hoje, acabou me dando cobra no Queridômetro e não entendi o porquê. Venenoso e falso é ele! Ele chegou revirando os olhos e dizendo que não aguentava mais o outro [grupo], falando da Domitila. Inclusive, revirou o olho falando mal dela", afirmou Larissa.

Cristian se defendeu. "O Queridômetro para mim é uma arma de jogo. Você me vetou de uma prova do líder sendo que eu não tinha jogado nenhuma, falou mal de mim pro outro grupo.".

Larissa disse também que ouviu Cristian dizendo que eles precisavam rever as pessoas que estavam no VIP.