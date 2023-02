VIPs assistem sisters trocando de roupa e comparam corpos das participantes; vídeo

"E Larissa é montadona, né?" , afirmou Cowboy. Cezar acrescentou que a professora de Educação Física confirmou que fez lipoaspiração mexeu no braço, barriga e colocou silicone nos seios. Cowboy afirmou que no caso do "silicone dá pra ver". Ele acrescentou que Larissa quase não malha na casa e mesmo assim o seu corpo não mudou nada desde o dia que ela entrou.

Quando Bruna Griphao apareceu na câmera do Quarto do Líder, de biquíni enquanto se arrumava, os brothers ficaram em silêncio observando. Cowboy brincou que Cezar não estava "nem piscando" e ameaçou trocar a câmera: "Tá doido, é? Um pay-per-view desse", protestou Cezar. "Ao vivo!", completou o líder. Cristian aplaudiu.

