Larissa desabafa sobre amizade de Bruna Griphao e Paula no BBB23

"Acho que ela fala muito, brinca com tudo, quer falar com todo mundo. E pode ser o jeito dela, tudo bem, mas eu não gosto", completou a sister.

"Desde o dia que a Tina falou no Jogo da Discórdia que ela não ajuda em nada, eu já percebia essas coisas. Aí eu comecei a notar, ela só conversa comigo em festa, com umas brincadeirinhas assim", afirmou Larissa.

Larissa desabafou com Bruna Griphao sobre amizade da atriz com Paula.

