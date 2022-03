Vyni chora após ser indicado ao paredão no BBB22

Vinicius chora no Quarto Lollipop após a formação de Paredão deste domingo. De mãos dadas com Eliezer, ele desabafa sobre seus posicionamentos e personalidade, mas afirma estar confiante com sua permanência na casa após a berlinda.

"Eu não sou o melhor estrategista do mundo, mas a minha missão aqui é a mesma que eu tenho lá fora. Alegrar as pessoas, me alegrar, me divertir, ser sincero do meu jeito, tornar as coisas mais leves...", explica ele.

Chorando, o cearense afirma que está confiante no Paredão: "Não me sinto menos, como se eu tivesse menos chances de ficar ou menos chances de chegar em uma final, ou menos chances de permanecer aqui. Seja pelo jogo ou pelo carisma, eu sei que tenho chances"

"Não é porque estou chorando que eu me sinto fraco, só estou chorando porque é uma confusão de pensamentos agora na minha cabeça. Mas não me sinto fraco por causa disso. De alguma forma, sinto que chorando eu estou brilhando cada vez mais", diz ele para Eliezer.