Lucas é encurralado por 'Comadres' após discussão com Arthur

As comadres, Lina, Jessi e Natália questionaram Lucas sobre discussão que o brother teve com Arthur após a formação do paredão deste domingo (13) no BBB22.

Lina desmascarando o Lucas e comendo o cu do safado sem cuspe #bbb22 pic.twitter.com/SWAoNagK9p — (@TaysonNogueira6) March 14, 2022

"Me chateia a gente saber, por meio de discussão, sobre seus acordos com o Arthur — que a gente não sabia. Me sinto alheia a nossa relação, porque quando falei que, 'e se fosse eu, você e Arthur [ao paredão]', você disse que não tomaria lados, mas eu não sabia desse acordo", começou Lina.

"Você não disse pra gente que havia rompido com Arthur. A gente achou que era um afastamento, e não um rompimento porque aconteceu alguma coisa. A gente achou, 'ele continua com o Arthur, mas quis se reaproximar com a gente'. Mas, pelo visto, vocês romperam porque ele sentiu você desleal", disse a sister.